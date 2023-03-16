Факундо Пельистри впервые попал в стартовый состав «Манчестер Юнайтед»

Уругвайский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Факундо Пельистри дебютирует в основном составе клуба в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с «Бетисом».
Факундо перешёл в «Манчестер Юнайтед» ещё летом 2020 года из уругвайского «Пеньяроля» за € 8,5 млн, но впервые сыграл за основную команду только в январе 2023 года, выйдя на замену в четвертьфинальном матче Кубка английской лиги с «Чарльтон Атлетик» (3:0).
Матч с «Бетисом» станет для 21-летнего игрока сборной Уругвая первым, в котором он выйдет в стартовом составе «Манчестер Юнайтед».
Всего в текущем сезоне на счету футболиста шесть матчей в составе «МЮ» во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей.
Ответная игра 1/8 финала Лиги Европы между «Бетисом» и «Манчестер Юнайтед» пройдёт сегодня, 16 марта, на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье, и начнётся в 20:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Первая игра завершилась крупной победой «красных дьяволов» — 4:1.
- 16 марта 2023
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