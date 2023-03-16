Определились все участники полуфинала Пути регионов Кубка России
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Сегодня «Ростов» на выезде обыграл «Пари Нижний Новгород» в рамках второго этапа четвертьфинала Пути регионов Фонбет Кубка России и вышел в полуфинал нижней сетки турнира. Команда Валерия Карпина стала последним участником 1/2 финала нижней сетки соревнования.
Ранее в полуфинал Пути регионов прошли московское «Динамо», «Акрон» и «Краснодар». Бело-голубые в гостях одолели «Зенит», «быки» на выезде разгромили «Ахмат», а тольяттинцы дома оказались сильнее во встрече с «Локомотивом».
Жеребьёвка первого этапа полуфинала Пути регионов Кубка России пройдёт завтра, 17 марта. Начало — в 13:30. мск Матчи первого этапа полуфинала Кубка России запланированы на 4-6 апреля.
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