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Определились все участники полуфинала Пути регионов Кубка России

Определились все участники полуфинала Пути регионов Кубка России
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Сегодня «Ростов» на выезде обыграл «Пари Нижний Новгород» в рамках второго этапа четвертьфинала Пути регионов Фонбет Кубка России и вышел в полуфинал нижней сетки турнира. Команда Валерия Карпина стала последним участником 1/2 финала нижней сетки соревнования.

Ранее в полуфинал Пути регионов прошли московское «Динамо», «Акрон» и «Краснодар». Бело-голубые в гостях одолели «Зенит», «быки» на выезде разгромили «Ахмат», а тольяттинцы дома оказались сильнее во встрече с «Локомотивом».

Жеребьёвка первого этапа полуфинала Пути регионов Кубка России пройдёт завтра, 17 марта. Начало — в 13:30. мск Матчи первого этапа полуфинала Кубка России запланированы на 4-6 апреля.

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