Хави впервые проведёт «эль класико» в качестве тренера «Барселоны» на стадионе «Камп Ноу»

В воскресенье, 19 марта, состоится матч 26-го тура Ла Лиги, в котором «Барселона» примет мадридский «Реал». Как сообщает официальный сайт сине-гранатовых, главный тренер команды Хави впервые выведет своих игроков на поле «Камп Ноу» в рамках «эль класико».
Испанский специалист принял участие уже в шести встречах с «Реалом», но все они прошли на других стадионах. Такое долгое ожидание домашнего «класико» является рекордом среди всех тренеров «Барселоны» и «Реала».
Две встречи между двумя испанскими грандами в рамках чемпионата проходили в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу», там же команды провели одну игру в рамках полуфинала Кубка страны. Две игры в Суперкубке Испании (по одной в прошлом и нынешнем сезоне) состоялись в Саудовской Аравии, а также в США команды встретились в рамках товарищеского матча.
Гол Рафиньи принёс «Барселоне» победу над «Атлетиком»:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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