Юрий Лодыгин рассказал, с кем из бывших партнёров по «Зениту» поддерживает отношения

Вратарь греческого «Панатинаикоса» Юрий Лодыгин ответил на вопрос, с кем из бывших партнёров по «Зениту» по-прежнему поддерживает отношения.

«С Анатолием Тимощуком общаемся. С Кокориным общался, планируем как-нибудь пересечься с ним. С Лунёвым недавно на сборах встречался, играли товарищеский матч против «Байера». Было приятно. Он меня так встретил! Был очень рад. Увидел меня и такой: «Юраааааа!» Видно, что хотел выговориться по-русски», — приводит слова Лодыгина Sport24.

Лодыгин выступал за «Зенит» с 2013 по 2019 год. Вместе с клубом из Санкт-Петербурга он дважды становился чемпионом России, два раза побеждал в Суперкубке и один раз выиграл Кубок России.

Юрий стал игроком «Панатинаикоса» летом 2022 года. Соглашение 32-летнего вратаря с клубом рассчитано до июня 2024 года.