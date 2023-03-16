Юрий Лодыгин рассказал, с кем из бывших партнёров по «Зениту» поддерживает отношения

Вратарь греческого «Панатинаикоса» Юрий Лодыгин ответил на вопрос, с кем из бывших партнёров по «Зениту» по-прежнему поддерживает отношения.
«С Анатолием Тимощуком общаемся. С Кокориным общался, планируем как-нибудь пересечься с ним. С Лунёвым недавно на сборах встречался, играли товарищеский матч против «Байера». Было приятно. Он меня так встретил! Был очень рад. Увидел меня и такой: «Юраааааа!» Видно, что хотел выговориться по-русски», — приводит слова Лодыгина Sport24.
Лодыгин выступал за «Зенит» с 2013 по 2019 год. Вместе с клубом из Санкт-Петербурга он дважды становился чемпионом России, два раза побеждал в Суперкубке и один раз выиграл Кубок России.
Юрий стал игроком «Панатинаикоса» летом 2022 года. Соглашение 32-летнего вратаря с клубом рассчитано до июня 2024 года.
- 16 марта 2023
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