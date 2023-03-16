Газон «Шинника» признали годным для проведения матча с «Нефтехимиком»

Матч 23-го тура Мелбет Первой лиги между ярославским «Шинником» и «Нефтехимиком», который мог не состояться на домашнем стадионе чёрно-синих, будет проведён на основной арене в Ярославле. Об этом сообщает пресс-служба «медведей».

Основное поле «Шинника» соответствует требованиям. К такому выводу пришла комиссия ФНЛ по оценке качества футбольных полей для проведения матчей первенства, поэтому матч с «Нефтехимиком», который состоится 26 марта, ярославцы проведут на домашнем стадионе.

7 марта 2023 года комиссия ФНЛ по оценке качества футбольных полей для проведения матчей первенства по футболу на основании акта инструментальной оценки футбольного поля временно приостановила проведение матчей соревнований на стадионе «Шинник» в связи с несоответствием футбольного поля критерию стандарта РФС «травяное покрытие».