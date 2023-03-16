Эдегор поделился ожиданиями от ответной игры со «Спортингом»

Полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор поделился ожиданиями от ответного матча в рамках 1/8 финала Лиги Европы со «Спортингом», который состоится сегодня и начнётся в 23:00 мск.
«Конечно, я смотрел первую игру со «Спортингом» и думал, что она была гораздо более открытой, чем мы ожидали. Мы делали в игре некоторые вещи, которые обычно не делаем, и мы знаем, что у соперника есть некоторые неудобные для нас качества, в том числе они наказывают вас за любые ошибки.
Встреча был слишком открытой, мы не контролировали ход игры, как это обычно происходит. С другой стороны, мы также показали много хороших моментов, поэтому, если мы извлечем уроки из того, что мы сделали неправильно, исправим это сегодня вечером, тогда мы сможем пройти в следующий раунд», — цитирует Эдегора пресс-служба клуба.
- 16 марта 2023
-
21:22
-
21:20
-
21:18
-
21:00
-
20:53
-
20:46
-
20:40
-
20:35
-
20:30
-
20:28
-
20:15
-
20:00
-
19:58
-
19:54
-
19:54
-
19:50
-
19:45
-
19:44
-
19:44
-
19:25
-
19:20
-
19:12
-
19:11
-
19:06
-
19:00
-
18:59
-
18:53
-
18:51
-
18:48
-
18:35
-
18:26
-
18:20
-
18:15
-
18:12
-
18:10