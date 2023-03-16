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«Манчестер Сити» продлил контракт с Хулианом Альваресом до лета 2028 года

«Манчестер Сити» продлил контракт с Хулианом Альваресом до лета 2028 года
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Аргентинский нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес продлил своё текущее соглашение с клубом. Обновлённый контракт с 23-летним футболистом теперь действует до лета 2028 года.

«Это очень важный момент для меня и моей семьи. Удивительно, что такой клуб, как «Манчестер Сити», так поверил в меня. Я действительно доволен своим первым сезоном здесь, но могу совершить ещё многое. Я знаю, что могу стать лучше, и клуб предлагает мне всё, что нужно, чтобы реализовать свой потенциал.

Я хочу поблагодарить менеджера, тренеров и всех в «Манчестер Сити», кто работает за кулисами, за всё, что они сделали для меня с тех пор, как я присоединился к команде летом. Я не мог бы просить о большем. Этот клуб заботится о своих игроках, и я чувствовал эту поддержку на протяжении всего пребывания здесь», — приводит слова Альвареса официальный сайт «горожан».

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