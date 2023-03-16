«Манчестер Сити» продлил контракт с Хулианом Альваресом до лета 2028 года

Аргентинский нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес продлил своё текущее соглашение с клубом. Обновлённый контракт с 23-летним футболистом теперь действует до лета 2028 года.
«Это очень важный момент для меня и моей семьи. Удивительно, что такой клуб, как «Манчестер Сити», так поверил в меня. Я действительно доволен своим первым сезоном здесь, но могу совершить ещё многое. Я знаю, что могу стать лучше, и клуб предлагает мне всё, что нужно, чтобы реализовать свой потенциал.
Я хочу поблагодарить менеджера, тренеров и всех в «Манчестер Сити», кто работает за кулисами, за всё, что они сделали для меня с тех пор, как я присоединился к команде летом. Я не мог бы просить о большем. Этот клуб заботится о своих игроках, и я чувствовал эту поддержку на протяжении всего пребывания здесь», — приводит слова Альвареса официальный сайт «горожан».
Эрлинг Холанд побил очередной рекорд АПЛ:
- 16 марта 2023
-
22:47
-
22:41
-
22:36
-
22:35
-
22:27
-
22:25
-
22:17
-
22:07
-
21:59
-
21:57
-
21:56
-
21:56
-
21:55
-
21:53
-
21:34
-
21:22
-
21:20
-
21:18
-
21:00
-
20:53
-
20:46
-
20:40
-
20:35
-
20:30
-
20:28
-
20:15
-
20:00
-
19:58
-
19:54
-
19:54
-
19:50
-
19:45
-
19:44
-
19:44
-
19:25