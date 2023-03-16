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Виталий Дьяков: на сегодняшний день нельзя сказать, что VAR стал помощником в футболе

Виталий Дьяков: на сегодняшний день нельзя сказать, что VAR стал помощником в футболе
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Бывший защитник «Динамо» и «Ростова» Виталий Дьяков заявил, что система видеоповторов не помогла российскому футболу.

«Отменить VAR в России, наверное, не получится. Все ожидали, что VAR будет помощником для судей, но получилось не совсем так. Это касается не только российского, но и всего мирового футбола — одинаковые эпизоды и игровые моменты трактуются по-разному. Без VAR было много вопросов, но и с ним их количество не уменьшилось.

Казалось, можно посмотреть в монитор, затем увидеть и исправить ошибку, либо отменить или назначить пенальти. Зависит от эпизода. И на сегодняшний день нельзя сказать, что VAR стал помощником в футболе», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.

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