Виталий Дьяков: на сегодняшний день нельзя сказать, что VAR стал помощником в футболе
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Бывший защитник «Динамо» и «Ростова» Виталий Дьяков заявил, что система видеоповторов не помогла российскому футболу.
«Отменить VAR в России, наверное, не получится. Все ожидали, что VAR будет помощником для судей, но получилось не совсем так. Это касается не только российского, но и всего мирового футбола — одинаковые эпизоды и игровые моменты трактуются по-разному. Без VAR было много вопросов, но и с ним их количество не уменьшилось.
Казалось, можно посмотреть в монитор, затем увидеть и исправить ошибку, либо отменить или назначить пенальти. Зависит от эпизода. И на сегодняшний день нельзя сказать, что VAR стал помощником в футболе», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.
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