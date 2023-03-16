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Валерий Овчинников: с этой схемой Кубка можно не только карточку, но и голову потерять

Валерий Овчинников: с этой схемой Кубка можно не только карточку, но и голову потерять
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Известный российский и советский футбольный тренер Валерий Овчинников высказался о ситуации с полузащитником «Локомотива» Дмитрием Бариновым, который вышел в стартовом составе команды на матч второго этапа 1/4 финала Фонбет Кубка России Пути Регионов с «Акроном» (1:1, 6:7 в серии пенальти), хотя должен был пропускать игру из-за перебора жёлтых карточек.

«Я думаю, при той схеме, по которой проходит Кубок России, можно не только карточку, но и голову потерять. Эти вопросы должен контролировать РФС, отдавать их на откуп клубам неправильно.

В РПЛ действует электронная система регистрации? Так же должно быть и в Кубке. Меняются составы, тренеры, руководители клубов. Что-то забыли, не учли. Но надо отдать должное команде «Акрон», которая не стала подавать протест по ходу матча, решила доиграть. Они победили в честной борьбе, молодцы. Жаль только, что «Локомотив» вылетел, всё же команда кубковая.

Почему уступили «Акрону»? Думаю, после двух побед в чемпионате у «Локомотива» крыша съехала от радости, и даже карточки забыли посчитать», — приводит слова Овчинникова «РБ Спорт».

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