Валерий Овчинников: с этой схемой Кубка можно не только карточку, но и голову потерять

Известный российский и советский футбольный тренер Валерий Овчинников высказался о ситуации с полузащитником «Локомотива» Дмитрием Бариновым, который вышел в стартовом составе команды на матч второго этапа 1/4 финала Фонбет Кубка России Пути Регионов с «Акроном» (1:1, 6:7 в серии пенальти), хотя должен был пропускать игру из-за перебора жёлтых карточек.

«Я думаю, при той схеме, по которой проходит Кубок России, можно не только карточку, но и голову потерять. Эти вопросы должен контролировать РФС, отдавать их на откуп клубам неправильно.

В РПЛ действует электронная система регистрации? Так же должно быть и в Кубке. Меняются составы, тренеры, руководители клубов. Что-то забыли, не учли. Но надо отдать должное команде «Акрон», которая не стала подавать протест по ходу матча, решила доиграть. Они победили в честной борьбе, молодцы. Жаль только, что «Локомотив» вылетел, всё же команда кубковая.

Почему уступили «Акрону»? Думаю, после двух побед в чемпионате у «Локомотива» крыша съехала от радости, и даже карточки забыли посчитать», — приводит слова Овчинникова «РБ Спорт».