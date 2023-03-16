«Бетис» — «Манчестер Юнайтед»: Рашфорд открыл счёт дальним ударом на 56-й минуте

Сегодня, 16 марта, проходит ответная игра 1/8 финала Лиги Европы, в котором «Бетис» принимает «Манчестер Юнайтед». Команды встречаются на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье. Стартовый свисток главного арбитра Срджана Йовановича прозвучал в 20:45 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 56-й минуте «красные дьяволы» провели атаку левым флангом. В нескольких метрах от штрафной с мячом оказался Маркус Рашфорд, который дальним ударом низом отправил мяч впритирку со штангой.

Первый матч между командами, который прошёл на стадионе «Олд Траффорд», завершился разгромной победой «красных дьяволов» — 4:1. В составе манкунианцев голами отличились Маркус Рашфорд, Антони, Бруну Фернандеш и Ваут Вегорст, а у гостей гол на счету Айосе Переса.