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«Фенербахче» одержал верх над «Севильей», но вылетел из розыгрыша Лиги Европы

«Фенербахче» одержал верх над «Севильей», но вылетел из розыгрыша Лиги Европы
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Сегодня, 16 марта, завершилась ответная встреча 1/8 финала Лиги Европы, в котором «Фенербахче» принимал «Севилью». Команды вышли на поле стадиона «Улкер — Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле. Стартовый свисток главного арбитра Майкла Оливера прозвучал в 20:45 мск. Игра завершилась победой «Фенербахче» со счётом 1:0.

В составе турецкий команды единственным голом в этом матче отличился эквадорский нападающий Эннер Валенсия, реализовавший 11-метровый удар на 41-й минуте встречи. Этот мяч стал единственным в этом матче.

Однако минимальная победа над гостями не помогла «Фенербахче» выйти в следующий раунд плей-офф турнира. Из-за победы «Севильи» в первой игре (2:0) по сумме обеих игр дальше проходит испанский клуб.

Лига Европы. 1/8 финала. 2-й матч
16 марта 2023, четверг. 20:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
1 : 0
Севилья
Севилья, Испания
1:0 Валенсия – 41'
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