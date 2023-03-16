«Фенербахче» одержал верх над «Севильей», но вылетел из розыгрыша Лиги Европы
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Сегодня, 16 марта, завершилась ответная встреча 1/8 финала Лиги Европы, в котором «Фенербахче» принимал «Севилью». Команды вышли на поле стадиона «Улкер — Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле. Стартовый свисток главного арбитра Майкла Оливера прозвучал в 20:45 мск. Игра завершилась победой «Фенербахче» со счётом 1:0.
В составе турецкий команды единственным голом в этом матче отличился эквадорский нападающий Эннер Валенсия, реализовавший 11-метровый удар на 41-й минуте встречи. Этот мяч стал единственным в этом матче.
Однако минимальная победа над гостями не помогла «Фенербахче» выйти в следующий раунд плей-офф турнира. Из-за победы «Севильи» в первой игре (2:0) по сумме обеих игр дальше проходит испанский клуб.
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