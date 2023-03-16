«Шахтёр» — вторая команда в истории Лиги Европы, пропустившая семь голов в одном матче

Сегодня, 16 марта, завершился ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором «Фейеноорд» принимал «Шахтёр». По итогам встречи хозяева одержали разгромную победу со счётом 7:1, что позволило им выйти в четвертьфинал. Как сообщает портал Gracenote Live, «Шахтёр» — всего вторая команда в истории турнира, которая пропустила не менее семи мячей в одной встрече.

Ранее семь голов пропустил нидерландский «АЗ» 23 февраля 2017 года, когда в ответной игре 1/16 финала уступил «Лиону» с таким же счётом 1:7. Общий счёт двухматчевого противостояния был 11:2 в пользу французского клуба.

Первая игра между «Шахтёром» и «Фейеноордом», которая прошла в Варшаве, завершилась вничью — 1:1.

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