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Президент «Урала» Иванов: Помазун точно заслужил место в итоговой заявке сборной России

Президент «Урала» Иванов: Помазун точно заслужил место в итоговой заявке сборной России
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Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал возможное попадание Ильи Помазуна и Мингияна Бевеева в итоговый состав национальной команды России на мартовский сбор.

«Считаю, что Илья Помазун точно заслужил место в итоговом списке сборной России. Ну и Бевеев — его надо посмотреть. Он правый защитник, а это достаточно дефицитная профессия. У нас мало футболистов, которые умеют защищаться. Этот вопрос надо доверить главному тренеру — он должен посмотреть игрока. Бевеев себя проявил, значит, надо его посмотреть.

Общался ли со мной Карпин? Зачем он со мной будет общаться? Это его дело, его зона ответственности. А я, конечно, рад, что наших игроков заметили и отметили. Это говорит о том, что мы хорошо работаем», — приводит слова Иванова «РБ Спорт».

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