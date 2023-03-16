Сунгатулин — о серии «Урала» без поражений: наверно, Гончаренко привнёс какую-то идею

Полузащитник «Урала» Фаниль Сунгатулин поделился мнением о первом матче 1/2 финала Фонбет Кубка России Пути РПЛ со «Спартаком» (1:1), а также рассказал о влиянии на команду главного тренера Виктора Гончаренко, благодаря которому удалось продлить беспроигрышную серию до 16 встреч.
«Большинство моментов у нас появляется с помощью прессинга, всё зависит от него. Мы много тренировались, ещё и наигрывали разное, особенно на эту игру со «Спартаком». Да и теория была большая перед матчем с красно-белыми.
16-матчевая беспроигрышная серия? Наверно, Михалыч привнёс какую-то идею в команду. А так внутри коллектива мы не говорим об этой серии, просто идём от игры к игре.
Возможно, в первые дни после его прихода стало как-то по-другому. Но Виктор Михайлович начал с каждым футболистом общаться индивидуально, а так ничего особо не поменялось. После его прихода в «Урал» в команде появилось много новых ребят, может быть как-то и атмосфера изменилась», — приводит слова Сингатулина Metaratings.
- 17 марта 2023
-
00:25
-
00:17
-
00:11
-
00:10
-
00:09
- 16 марта 2023
-
23:58
-
23:55
-
23:55
-
23:46
-
23:34
-
23:30
-
23:20
-
23:10
-
23:05
-
23:01
-
22:47
-
22:41
-
22:36
-
22:35
-
22:27
-
22:25
-
22:17
-
22:07
-
21:59
-
21:57
-
21:56
-
21:56
-
21:55
-
21:53
-
21:34
-
21:22
-
21:20
-
21:18
-
21:00
-
20:53