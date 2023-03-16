Сунгатулин — о серии «Урала» без поражений: наверно, Гончаренко привнёс какую-то идею

Полузащитник «Урала» Фаниль Сунгатулин поделился мнением о первом матче 1/2 финала Фонбет Кубка России Пути РПЛ со «Спартаком» (1:1), а также рассказал о влиянии на команду главного тренера Виктора Гончаренко, благодаря которому удалось продлить беспроигрышную серию до 16 встреч.

«Большинство моментов у нас появляется с помощью прессинга, всё зависит от него. Мы много тренировались, ещё и наигрывали разное, особенно на эту игру со «Спартаком». Да и теория была большая перед матчем с красно-белыми.

16-матчевая беспроигрышная серия? Наверно, Михалыч привнёс какую-то идею в команду. А так внутри коллектива мы не говорим об этой серии, просто идём от игры к игре.

Возможно, в первые дни после его прихода стало как-то по-другому. Но Виктор Михайлович начал с каждым футболистом общаться индивидуально, а так ничего особо не поменялось. После его прихода в «Урал» в команде появилось много новых ребят, может быть как-то и атмосфера изменилась», — приводит слова Сингатулина Metaratings.