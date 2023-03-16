РФС: все клубы перед 1/4 финала КР получили информацию о «сгорании» желтых карточек

В Российском Футбольном Союзе (РФС) дали пояснения по матчу Фонбет Кубка России между «Локомотивом» и «Акроном». В этой встрече принял участие полузащитник красно-зелёных Дмитрий Баринов, хотя он должен был пропустить её из-за перебора жёлтых карточек. Об этом сообщает «РБ Спорт».
«Ответственность за учёт вынесенных предупреждений и дисквалификаций футболистов лежит только на клубе, это прямо установлено в регламенте Кубка России. В данном случае подача протеста в КДК не является необходимым шагом, так как не повлияет на итог противостояния «Локомотива» и «Акрона» и является процессуально нецелесообразной.
При этом РФС отмечает, что во все клубы перед стадией 1/4 Кубка России было направлено письмо с напоминанием правил «сгорания» жёлтых карточек в Кубке России», — сказано в сообщении РФС.
Ранее «Локомотив» сообщил, что клуб провёл внутреннее разбирательство в отношении инцидента, случившегося в матче Фонбет Кубка России с «Акроном».
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