Усман Дембеле пропустит «эль класико» в рамках Ла Лиги

Форвард «Барселоны» Усман Дембеле не сыграет с мадридским «Реалом» в матче 26-го тура чемпионата Испании. Игра пройдёт в воскресенье, 20 марта, в Барселоне.
Французский нападающий получил травму ещё 28 января в матче 19-го тура Примеры с «Жироной» (1:0), но сроки его восстановления увеличились. Ожидалось, что футболист будет в строю к середине марта, но сейчас главный тренер и медицинский штаб приняли совместное решение не торопиться с возвращением Усмана, чтобы не рисковать его будущим, сообщает Mundo Deportivo.
В клубе готовы дать игроку ещё две-три недели для окончательного восстановления от повреждения. Идеальным вариантом считается возвращение к следующему матчу с мадридским «Реалом», который пройдёт 5 апреля в рамках Кубка Испании.
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
- 17 марта 2023
-
00:25
-
00:17
-
00:11
-
00:10
-
00:09
- 16 марта 2023
-
23:58
-
23:55
-
23:55
-
23:46
-
23:34
-
23:30
-
23:20
-
23:10
-
23:05
-
23:01
-
22:47
-
22:41
-
22:36
-
22:35
-
22:27
-
22:25
-
22:17
-
22:07
-
21:59
-
21:57
-
21:56
-
21:56
-
21:55
-
21:53
-
21:34
-
21:22
-
21:20
-
21:18
-
21:00
-
20:53