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Усман Дембеле пропустит «эль класико» в рамках Ла Лиги

Усман Дембеле пропустит «эль класико» в рамках Ла Лиги
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Форвард «Барселоны» Усман Дембеле не сыграет с мадридским «Реалом» в матче 26-го тура чемпионата Испании. Игра пройдёт в воскресенье, 20 марта, в Барселоне.

Французский нападающий получил травму ещё 28 января в матче 19-го тура Примеры с «Жироной» (1:0), но сроки его восстановления увеличились. Ожидалось, что футболист будет в строю к середине марта, но сейчас главный тренер и медицинский штаб приняли совместное решение не торопиться с возвращением Усмана, чтобы не рисковать его будущим, сообщает Mundo Deportivo.

В клубе готовы дать игроку ещё две-три недели для окончательного восстановления от повреждения. Идеальным вариантом считается возвращение к следующему матчу с мадридским «Реалом», который пройдёт 5 апреля в рамках Кубка Испании.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

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