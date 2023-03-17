Тренер 2DROTS Кузнецов — о матче с ЦСКА: хотелось бы, чтобы у армейцев играли звёзды

Главный тренер команды Медиалиги 2DROTS и бывший игрок ЦСКА Дмитрий Кузнецов поделился ожиданиями от товарищеской встречи с армейцами, которая должна состояться 25 марта.
«2DROTS ещё в том году должен был сыграть с ЦСКА, но что-то не срослось. Для меня эта игра будет принципиальной. Приятное событие — против своей команды сыграть в качестве тренера. Мы будем готовиться к этой игре, надо не ударить в грязь лицом. Для ребят из 2DROTS большой плюс, что они смогут сыграть с командой РПЛ. Для каждого это большое событие и мечта. Мы постараемся всех порадовать своей игрой.
Понимаем, что для ЦСКА эта встреча не так важна, но хотелось бы, чтобы в составе армейцев играли звёзды — Акинфеев, Дивеев, Обляков, Заболотный, Чалов, если их в сборную не вызовут. Для моих ребят это здорово, но я привык к такому уровню. Вообще, то, что мы сыграем с командой РПЛ, это уже событие, а то, что это ЦСКА —вдвойне приятно», — приводит слова Кузнецова Metaratings.
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