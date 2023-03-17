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Тарханов: Гончаренко может получить ещё один шанс в топ-клубе, он пока молодой парень

Тарханов: Гончаренко может получить ещё один шанс в топ-клубе, он пока молодой парень
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Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов поделился мнением о работе нынешнего наставника екатеринбургского клуба Виктора Гончаренко.

«Естественно, в успехах «Урала» очень большая заслуга Гончаренко. Под управлением Виктора Михайловича екатеринбуржцы провели хорошую селекцию, взяли отличных футболистов, плюс много и качественно работали.

Гончаренко ещё может снова получить шанс в топ-клубе, он пока молодой парень. Но я бы и не сказал, что Виктор Михайлович сейчас работает в середняке, «Урал» очень хорошая команда по российским меркам.

Добьётся ли Гончаренко успеха в топ-клубе или нет, не знаю. Сейчас он хорошо работает, но неизвестно, как дальше будет. Может быть, в другой команде будут совершенно другие условия», — приводит слова Тарханова Metaratings.

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