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Тен Хаг — о победе над «Бетисом»: это ещё один шаг в нашем развитии

Тен Хаг — о победе над «Бетисом»: это ещё один шаг в нашем развитии
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал гостевую победу в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с «Бетисом» (1:0). «Манчестер Юнайтед» прошёл в следующую стадию турнира со счётом 5:1 по сумме двух матчей.

«Я знал, что в начале игры нам будет тяжело, потому что они хотели забить быстрый гол, но мы не позволили им этого сделать. Нам был нужен первый гол. В первом тайме у нас было несколько моментов, и мы позволили им провести несколько контратак, поэтому нам нужно было немного успокоить игру, и мы сделали это во втором тайме.

Это ещё один шаг, который мы сделали в нашем развитии, мы продемонстрировали правильное отношение, чтобы добиться результата, и мы довольно хорошо сыграли против трёх команд из Испании», — приводит слова тен Хага Manchester Evening News.

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