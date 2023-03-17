Тен Хаг — о победе над «Бетисом»: это ещё один шаг в нашем развитии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал гостевую победу в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с «Бетисом» (1:0). «Манчестер Юнайтед» прошёл в следующую стадию турнира со счётом 5:1 по сумме двух матчей.

«Я знал, что в начале игры нам будет тяжело, потому что они хотели забить быстрый гол, но мы не позволили им этого сделать. Нам был нужен первый гол. В первом тайме у нас было несколько моментов, и мы позволили им провести несколько контратак, поэтому нам нужно было немного успокоить игру, и мы сделали это во втором тайме.

Это ещё один шаг, который мы сделали в нашем развитии, мы продемонстрировали правильное отношение, чтобы добиться результата, и мы довольно хорошо сыграли против трёх команд из Испании», — приводит слова тен Хага Manchester Evening News.