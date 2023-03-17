Нападающий «Пари НН» Янсане: у нас газон лучше, чем на стадионе «Зенита»
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Нападающий «Пари Нижний Новгород» Момо Янсане после четвертьфинального матча в рамках Фонбет Кубка России с «Ростовом» (0:1) оценил состояние газона на домашней арене нижегородцев.
«Да нельзя сравнивать газон на стадионе «Ростова» с нашим. Здесь лучше поле, даже лучше чем на стадионе «Зенита». Здесь самый лучший газон в России. Думаю, нам нужно больше болельщиков, чтобы побеждать. Нам нужна их поддержка, чтобы нас гнали вперед и помогли добиваться результата», — цитирует Янсане «Евро-Футбол.Ру».
Полузащитник дончан Роман Тугарев открыл счёт в матче на 82-й минуте. Ростовчане разыграли угловой, прошла подача в штрафную — мяч отскочил во вратарскую, а Тугарев подстроился и вколотил мяч в сетку.
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