Нападающий «Пари НН» Янсане: у нас газон лучше, чем на стадионе «Зенита»

Нападающий «Пари Нижний Новгород» Момо Янсане после четвертьфинального матча в рамках Фонбет Кубка России с «Ростовом» (0:1) оценил состояние газона на домашней арене нижегородцев.

«Да нельзя сравнивать газон на стадионе «Ростова» с нашим. Здесь лучше поле, даже лучше чем на стадионе «Зенита». Здесь самый лучший газон в России. Думаю, нам нужно больше болельщиков, чтобы побеждать. Нам нужна их поддержка, чтобы нас гнали вперед и помогли добиваться результата», — цитирует Янсане «Евро-Футбол.Ру».

Полузащитник дончан Роман Тугарев открыл счёт в матче на 82-й минуте. Ростовчане разыграли угловой, прошла подача в штрафную — мяч отскочил во вратарскую, а Тугарев подстроился и вколотил мяч в сетку.