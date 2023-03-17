Попович: «Динамо» прижало «Зенит» к своим воротам как команда уровня Лиги чемпионов

Бывший нападающий «Динамо» Александр Попович поделился эмоциями от победы бело-голубых над «Зенитом» (1:1 в основное время, 5:4 в серии пенальти) в матче второго этапа 1/4 финала Фонбет Кубка России Пути регионов.

«Динамо» играло лучше. В концовке оно, вообще, прижало «Зенит» к своим воротам так, словно Питер играет матч с серьезной командой уровня Лиги чемпионов. Команда Йокановича должна была забивать еще в основное время и решать все вопросы, не доводя дело до пенальти. Моменты для этого были созданы хорошие. Плюс у гостей еще украли пенальти.

«Зенит» вылетел от «Динамо», а «Локомотив» — от команды ФНЛ, которая там борется за выживание. При всем уважении к «Зениту», у «Динамо» тоже очень хороший состав. Оно играли в прошлом финале Кубка. Это команда, которая может и обязана вести борьбу за медали в чемпионате России. Там собраны классные исполнители, футболисты-сборники», — цитирует Поповича «Евро-Футбол.Ру».