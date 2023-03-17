Гол игрока «Спортинга» Гонсалвеша через полполя в ворота «Арсенала». Видео
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Сегодня, 17 марта, проходит ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором «Арсенал» принимает «Спортинг». На 62-й минуте встречи полузащитник гостей Педру Гонсалвеш решился на дальний удар через полполя, который в итоге привёл к голу — вратарь «канониров» Аарон Рамсдейл слишком далеко вышел за линию ворот и не смог спасти свою команду.
Забитый мяч португальца позволил сравнять счёт в этой встрече — 1:1. Ранее лондонцы открыли счёт на 19-й минуте встречи благодаря усилиям хавбека Гранита Джаки, ассистировал ему Габриэл Мартинелли.
Первый матч между командами, который прошёл в Лиссабоне, завершился вничью — 2:2. Если победитель не будет выявлен в основное время, команды перейдут в дополнительное время.
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