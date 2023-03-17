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«Юнион» обыграл «Унион» и вышел в 1/4 финала Лиги Европы

«Юнион» обыграл «Унион» и вышел в 1/4 финала Лиги Европы
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В Брюсселе (Бельгия) завершился ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором местный «Юнион» принимал берлинский «Унион». Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев поля.

Счёт в матче был открыт на 18-й минуте встречи — отличился мальтийско-французский полузащитник хозяев Тедди Теума. На 63-й минуте Лазар Амани удвоил преимущество хозяев в счёте, а уже в добавленное время Лоик Лапуссен поставил точку в этой встрече — 3:0.

Стоит отметить, что берлинский клуб доигрывал матч вдесятером — на 80-й минуте за вторую жёлтую карточку с поля был удалён Яник Хаберер.

Первый матч между командами закончился со счётом 3:3. Таким образом, бельгийский клуб оформил себе путёвку в четвертьфинал Лиги Европы.

Жеребьёвка 1/4 финала Лиги Европы состоится 17 марта в Ньоне.

Лига Европы. 1/8 финала. 2-й матч
16 марта 2023, четверг. 23:00 МСК
Юнион
Брюссель, Бельгия
Окончен
3 : 0
Унион
Берлин, Германия
1:0 Теума – 18'   2:0 Амани – 63'   3:0 Лапуссен – 90+4'
Удаления: нет / Хаберер – 80'
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