«Юнион» обыграл «Унион» и вышел в 1/4 финала Лиги Европы

В Брюсселе (Бельгия) завершился ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором местный «Юнион» принимал берлинский «Унион». Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев поля.
Счёт в матче был открыт на 18-й минуте встречи — отличился мальтийско-французский полузащитник хозяев Тедди Теума. На 63-й минуте Лазар Амани удвоил преимущество хозяев в счёте, а уже в добавленное время Лоик Лапуссен поставил точку в этой встрече — 3:0.
Стоит отметить, что берлинский клуб доигрывал матч вдесятером — на 80-й минуте за вторую жёлтую карточку с поля был удалён Яник Хаберер.
Первый матч между командами закончился со счётом 3:3. Таким образом, бельгийский клуб оформил себе путёвку в четвертьфинал Лиги Европы.
Жеребьёвка 1/4 финала Лиги Европы состоится 17 марта в Ньоне.
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