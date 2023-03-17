Определились все участники четвертьфинала Лиги Европы

Стали известны клубы, которые сыграют в четвертьфинале Лиги Европы нынешнего сезона.

В следующую стадию турнира пробились «Манчестер Юнайтед», «Фейеноорд», «Севилья», «Ювентус», «Байер», «Юнион», «Рома» и «Спортинг».

Жеребьевки 1/4, 1/2 и финала Лиги Европы пройдут 17 марта в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария). Первые четвертьфинальные матчи пройдут 13 апреля, а ответные — 20 апреля. Полуфиналы пройдут 11 мая и 18 мая.

Финальный матч Лиги Европы состоится 31 мая в Будапеште на стадионе «Пушкаш Арена».

Действующим победителем Лиги Европы является «Айнтрахт», который в финальном матче прошлого года обыграл «Рейнджерс» в серии послематчевых пенальти.

Беспорядки в Неаполе в преддверии матча Лиги чемпионов