Определились все участники четвертьфинала Лиги Европы
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Стали известны клубы, которые сыграют в четвертьфинале Лиги Европы нынешнего сезона.
В следующую стадию турнира пробились «Манчестер Юнайтед», «Фейеноорд», «Севилья», «Ювентус», «Байер», «Юнион», «Рома» и «Спортинг».
Жеребьевки 1/4, 1/2 и финала Лиги Европы пройдут 17 марта в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария). Первые четвертьфинальные матчи пройдут 13 апреля, а ответные — 20 апреля. Полуфиналы пройдут 11 мая и 18 мая.
Финальный матч Лиги Европы состоится 31 мая в Будапеште на стадионе «Пушкаш Арена».
Действующим победителем Лиги Европы является «Айнтрахт», который в финальном матче прошлого года обыграл «Рейнджерс» в серии послематчевых пенальти.
Беспорядки в Неаполе в преддверии матча Лиги чемпионов
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