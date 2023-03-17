Микель Артета прокомментировал вылет «Арсенала» из Лиги Европы

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал вылет команды из Лиги Европы. В ответном матче 1/8 финала «Арсенал» в серии пенальти проиграл «Спортингу» и завершил участие в турнире.
«Это был очень сложный матч. Очевидно, это был огромный удар. 75 минут мы не были на своём уровне. Мы отдавали каждый мяч, и у нас не было возможности взять игру под контроль. Были шансы выиграть в дополнительное время. Мы не достаточно хорошо прессинговали, постоянно отдавали мяч, и это приводило к открытой игре, в которую мы не хотели играть.
«Нам просто нужно посмотреть на себя и понять, почему мы не были достаточно хороши, чтобы пройти дальше. Поздравляем «Спортинг», и теперь у нас есть 11 игр. Наша следующая игра с «Кристал Пэлас» — финальная. Вся работа, которую мы делаем сейчас, должна быть направлена на «Кристал Пэлас» и мы должны быть лучше, чем в этой игре», — приводит слова Артеты BBC.
Жеребьёвка четвертьфинала Лиги Европы состоится 17 марта.
Беспорядки в Неаполе в преддверии матча Лиги чемпионов
- 17 марта 2023
-
03:01
-
02:46
-
02:02
-
01:51
-
01:24
-
01:19
-
01:13
-
00:58
-
00:49
-
00:45
-
00:45
-
00:44
-
00:38
-
00:38
-
00:27
-
00:25
-
00:17
-
00:11
-
00:10
-
00:09
- 16 марта 2023
-
23:58
-
23:55
-
23:55
-
23:46
-
23:34
-
23:30
-
23:20
-
23:10
-
23:05
-
23:01
-
22:47
-
22:41
-
22:36
-
22:35
-
22:27