Микель Артета прокомментировал вылет «Арсенала» из Лиги Европы

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал вылет команды из Лиги Европы. В ответном матче 1/8 финала «Арсенал» в серии пенальти проиграл «Спортингу» и завершил участие в турнире.

«Это был очень сложный матч. Очевидно, это был огромный удар. 75 минут мы не были на своём уровне. Мы отдавали каждый мяч, и у нас не было возможности взять игру под контроль. Были шансы выиграть в дополнительное время. Мы не достаточно хорошо прессинговали, постоянно отдавали мяч, и это приводило к открытой игре, в которую мы не хотели играть.

«Нам просто нужно посмотреть на себя и понять, почему мы не были достаточно хороши, чтобы пройти дальше. Поздравляем «Спортинг», и теперь у нас есть 11 игр. Наша следующая игра с «Кристал Пэлас» — финальная. Вся работа, которую мы делаем сейчас, должна быть направлена на «Кристал Пэлас» и мы должны быть лучше, чем в этой игре», — приводит слова Артеты BBC.

Жеребьёвка четвертьфинала Лиги Европы состоится 17 марта.

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