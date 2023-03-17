Черчесов прокомментировал вылет «Ференцвароша» из Лиги Европы

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал вылет команды из 1/8 финала Лиги Европы. В двухматчевом противостоянии Черчесов проиграл «Байеру» с общим счётом 0:4.
«Мы должны гордиться дорогой, пройденной с командой. Это была наша 16-я международная игра в сезоне. Это долгий путь. Мы привезли венгерский футбол в Европу, и это очень хорошо. Наши болельщики в очередной раз показали, что они лучшие в Европе. Мы должны проанализировать то, что произошло, и в будущем мы должны сделать следующий шаг, цель и моя работа заключались бы в том, чтобы в следующем году выйти в топ-16, но не в ЛЕ, а в ЛЧ. В продолжении нам предстоит на 100 процентов сконцентрироваться на чемпионате Венгрии», — приводит слова Черчесова официальный сайт клуба.
Жеребьёвка четвертьфинала Лиги Европы состоится 17 марта.
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