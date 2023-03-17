Франко Камоцци: «Спартаку» нужно выйти из образа жертвы

Бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци призвал «Спартак» прекратить говорить о судействе.
«Нужно выйти из этого образа жертвы. «Спартак» должен быть сильнее всех и каждого. Об этом говорит его история и имя. Хватит уже говорить об арбитрах. Если вы сильны, вы выигрываете с рефери или без него. Если «Урал» забивает два гола в Москве, кто виноват, судьи?» — приводит слова Камоцци Metaratings.
Ранее Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, заявила, что «Спартаку» и «Динамо» нужно объединиться против судейского беспредела.
После 19 туров «Спартак» располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 40 очков. От лидирующего «Зенита» команда отстаёт на 8 очков.
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