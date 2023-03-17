Денис Угаров: если арбитр боится судить «Зенит», то не надо выходить на поле

Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров высказался о кубковом матче «Зенита» и «Динамо», прошедшем 15 марта, а также оценил работу главного арбитра встречи Евгения Кукуляка.

«Вылет «Зенита» закономерен. Они не очень хорошо играли. Хотя и были моменты, чтобы забить. Но результат скорее справедлив. Думаю, из-за отсутствие еврокубков у клуба стояла задача выиграть и там, и там. Учитывая вылет из Кубка, им осталось всего 10-11 игр до конца мая. Это очень мало. Поэтому, думаю, это плохо, что всё так закончилось.

Задача у клуба – выигрывать всё подряд: Кубок, Суперкубок и всё остальное. Так что руководство наверняка выскажет недовольство штабу и футболистам. Пришли много болельщиков, вряд ли они ожидали такой результат.

Судейство? Хорошо, что «Динамо» не проиграло. Если бы уступили, то об ошибке бы говорили много. Я не знаю, что происходит. Для судей сделали все условия – они проводят качественные сборы, им дали возможность видеопросмотров. Не знаю, что ещё надо делать. За ошибки стоит наказывать не только отстранением, но и штрафовать.

Не думаю, что это предвзятость, скорее непонятная боязнь. Кто-то что-то скажет, как-то посмотрит. Если судья боится судить «Зенит», не надо выходить на поле. Пусть работают те, кто может. Хотя я не вижу в этом сложностей. Все видели, что это пенальти. Очевидный. Не знаю, какие там могут быть вопросы», — приводит слова Угарова «РБ Спорт».

Напомним, основное время матча между командами завершилось вничью, 1:1. В серии послематчевых пенальти сильнее оказались футболисты московского клуба.