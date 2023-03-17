Валерий Непомнящий: роль иностранцев в «Зените» слишком велика, к сожалению

Известный российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал вылет «Зенита» из Кубка России, а также работу арбитров встречи.

«Кубковые матчи всегда полны неожиданностей. К «Зениту» это относится в той же мере, что и к другим командам. Мы видим, что нехватка одного-двух иностранцев влияет на команду. С другой стороны – пенальти. Здесь проиграть может каждый. Так что я не удивился этому. А «Динамо» зарекомендовало себя как кубковая команда. В прошлом розыгрыше они дошли до финала. Может, в этот раз им повезет больше.

Не думаю, что частые вылеты «Зенита» из розыгрыша Кубка – тенденция. В Кубке не бывает тенденций. Я не связываю это с работой Семака. Выиграть чемпионат – это долгосрочный проект. А когда дело касается одного матча – всё совсем иначе. «Зенит» пропустил на первых секундах и не смог победить. К сожалению, роль иностранцев в команде слишком велика.

Судейская тема в нашем футболе существует. Это надо воспринимать как данность. Судьи – это наше слабое звено. Кто теперь фаворит Кубка? «ЦСКА» и «Динамо» – у них хорошие шансы на трофей», — приводит слова Непомнящего «РБ Спорт».

Напомним, матч «Зенит» — «Динамо» завершился с ничейным счётом 1:1. Победитель выявился в серии послематчевых пенальти. Ими стали футболисты столичного клуба.