Виктор Осимхен назвал своего главного кумира среди нападающих

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен ответил на вопрос, кого из форвардов считает своим кумиром.
«Дидье Дрогба – мой кумир. В детстве любил смотреть, как он играет. То, как он играл и что он делал как человек – невероятно. Равняюсь на него. Всегда хотел походить на него. Рад, что теперь добился успеха в турнире, где он оставил большой след», — приводит слова Осимхена Sport1.de.
Обыграв «Айнтрахт», «Наполи» впервые в своей истории вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. Жеребьёвка данного этапа турнира пройдёт сегодня, 17 марта. Начало церемонии запланировано на 14:00 мск.
На счету Осимхена 19 голов и четыре результативные передачи в 22 матчах итальянского чемпионата. В его активе также четыре гола в пяти играх Лиги чемпионов.
В Неаполе испекли шоколадные торты в честь Осимхена
- 17 марта 2023
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