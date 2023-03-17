Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Виктор Осимхен назвал своего главного кумира среди нападающих

Виктор Осимхен назвал своего главного кумира среди нападающих
Комментарии

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен ответил на вопрос, кого из форвардов считает своим кумиром.

«Дидье Дрогба – мой кумир. В детстве любил смотреть, как он играет. То, как он играл и что он делал как человек – невероятно. Равняюсь на него. Всегда хотел походить на него. Рад, что теперь добился успеха в турнире, где он оставил большой след», — приводит слова Осимхена Sport1.de.

Обыграв «Айнтрахт», «Наполи» впервые в своей истории вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. Жеребьёвка данного этапа турнира пройдёт сегодня, 17 марта. Начало церемонии запланировано на 14:00 мск.

На счету Осимхена 19 голов и четыре результативные передачи в 22 матчах итальянского чемпионата. В его активе также четыре гола в пяти играх Лиги чемпионов.

В Неаполе испекли шоколадные торты в честь Осимхена

«ЦСКА мог купить его за € 9-11 млн». Осимхен несколько раз был в шаге от РПЛ «ЦСКА мог купить его за € 9-11 млн». Осимхен несколько раз был в шаге от РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023