Артета прокомментировал вылет «Арсенала» из Лиги Европы на стадии 1/8 финала

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета выразил недовольство игрой команды после вылета из Лиги Европы.
«Мы сделали недостаточно, потому что мы не выиграли. Это огромный удар, безусловно. Моментами, особенно в первые 75 минут, мы были не на своем уровне. Мы отдавали каждый мяч, и у нас не было возможности доминировать в игре.
В последние 15 минут и в дополнительное время у нас были шансы выиграть, а когда дело доходит до пенальти, тут уже большое волнение, и мы проиграли.
Надо посмотреть на себя и понять, почему мы не были достаточно хороши, чтобы пройти дальше. И после этого у нас есть 11 матчей, первый из них – с «Кристал Пэлас», – приводит слова Артеты The Sun со ссылкой на эфир BT Sport.
«Арсенал» уступил лиссабонскому «Спортингу» в серии послематчевых пенальти. Лондонцы покинули Лигу Европы на стадии 1/8 финала.
Зинченко оформил комнату в доме в стиле «Арсенала»:
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