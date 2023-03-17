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Фабио Капелло: Кварацхелия — главное открытие этого сезона в Италии. Его навыки удивляют

Фабио Капелло: Кварацхелия — главное открытие этого сезона в Италии. Его навыки удивляют
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Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло высказался об игре грузинского вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

«Можно ли назвать Кварацхелию главным открытием сезона в Серии А? Пожалуй, что да. Его навыки удивляют», — приводит слова Капелло «РБ Спорт».

У 22-летнего Хвичи Кварацхелии 13 забитых мячей и 15 результативных передач за «Наполи» в текущем сезоне во всех турнирах. Грузинский нападающий перешёл в итальянский клуб летом 2022 года из «Динамо» Батуми.

Напомним, «Наполи» впервые в истории вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. Также Италию на стадии 1/4 финала представят «Милан» и «Интер».

Жеребьёвка 1/4 финала, 1/2 финала и финала Лиги чемпионов УЕФА — 2022/2023 состоится 17 марта в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария).

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