Фабио Капелло: Кварацхелия — главное открытие этого сезона в Италии. Его навыки удивляют

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло высказался об игре грузинского вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии.
«Можно ли назвать Кварацхелию главным открытием сезона в Серии А? Пожалуй, что да. Его навыки удивляют», — приводит слова Капелло «РБ Спорт».
У 22-летнего Хвичи Кварацхелии 13 забитых мячей и 15 результативных передач за «Наполи» в текущем сезоне во всех турнирах. Грузинский нападающий перешёл в итальянский клуб летом 2022 года из «Динамо» Батуми.
Напомним, «Наполи» впервые в истории вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. Также Италию на стадии 1/4 финала представят «Милан» и «Интер».
Жеребьёвка 1/4 финала, 1/2 финала и финала Лиги чемпионов УЕФА — 2022/2023 состоится 17 марта в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария).
Хвича Кварацхелия — о любимом игроке, прозвище и выборе «Наполи»
- 17 марта 2023
-
09:30
-
09:30
-
09:27
-
09:19
-
09:08
-
09:00
-
08:47
-
08:42
-
08:30
-
08:01
-
07:17
-
07:14
-
07:05
-
07:02
-
06:24
-
05:39
-
05:32
-
04:04
-
03:52
-
03:51
-
03:40
-
03:01
-
02:46
-
02:02
-
01:51
-
01:24
-
01:19
-
01:13
-
00:58
-
00:49
-
00:45
-
00:45
-
00:44
-
00:38
-
00:38