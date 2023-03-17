«Постараемся выиграть грёбаную Лигу чемпионов». Поттер — о перспективах «Челси» на сезон
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Главный тренер «Челси» Грэм Поттер заявил, что лондонский клуб постарается выиграть Лигу чемпионов.
«Мы намерены обыграть «Эвертон», затем посмотрим на жеребьёвку, а следом постараемся выиграть эту грёбаную Лигу чемпионов» – сказал Поттер на клубном мероприятии.
Английская команда в первом матче уступила дортмундской «Боруссии» со счётом 0:1, однако в ответной встрече оказались сильнее, забив два безответных гола.
Помимо «Челси», в четвертьфинал Лиги чемпионов вышли «Реал», «Интер», «Наполи», «Милан», «Манчестер Сити», «Бавария» и «Бенфика». Жеребьёвка пройдет 17 марта.
В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги «Челси» в 26 матчах набрал 37 очков и занимает в турнирной таблице 10-е место.
Фанаты «Челси» обратились к Грэму Поттеру после матча:
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