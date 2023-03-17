Андрей Кобелев: «Зенит» никогда не выступал хорошо на два фронта

Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев высказался об игре санкт-петербургского «Зенита» в контексте вылета команды из Кубка России.

«Не могу назвать результат этого матча сенсацией. Всё-таки это Кубок. Этап состоит из одной игры. Случиться могло всё что угодно. В первом тайме «Зенит» выглядел предпочтительнее. Во втором «Динамо» перехватило инициативу и диктовало условия сопернику. Игра была на два результата. Победить мог кто угодно. Но чуть больше повезло «Динамо».

Кубок нужен всем. В первую очередь «Зениту». Всё-таки они позиционируют себя как лучший клуб России. Но есть тенденция — «Зенит» при Семаке никогда не выступал хорошо на два фронта. Будь то еврокубки или Кубок. Раз в неделю – да, с ними сложно соперничать. А играть через третий день на четвертый тяжеловато. Мы видим, что футболисты, которые на лавке сидят годами, могут на 15-20 минут выйти в чемпионате. Но на полный матч им тяжело. Так что Питеру действительно тяжело на оба фронта.

Судейство? Давайте не будем обращать внимание на это. Понятно, что некоторые решения влияют на результат. Но это отдельная тема», — приводит слова Кобелева «РБ Спорт».

Напомним, с 1999-го по 2001 годы Андрей Кобелев выступал за «Зенит».