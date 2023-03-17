«Арсенал» покинул Лигу Европы, Свёнтек — в полуфинале Индиан-Уэллса. Главное к утру

Лондонский «Арсенал» в серии послематчевых пенальти уступил «Спортингу» и покинул Лигу Европы, действующая чемпионка Индиан-Уэллса Ига Свёнтек обыграла Сорану Кырстю и вышла в полуфинал турнира в США, СКА вырвал победу у «Торпедо» в овертайме второго раунда Кубка Гагарина. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».