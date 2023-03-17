Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Арсенал» покинул Лигу Европы, Свёнтек — в полуфинале Индиан-Уэллса. Главное к утру

«Арсенал» покинул Лигу Европы, Свёнтек — в полуфинале Индиан-Уэллса. Главное к утру
Комментарии

Лондонский «Арсенал» в серии послематчевых пенальти уступил «Спортингу» и покинул Лигу Европы, действующая чемпионка Индиан-Уэллса Ига Свёнтек обыграла Сорану Кырстю и вышла в полуфинал турнира в США, СКА вырвал победу у «Торпедо» в овертайме второго раунда Кубка Гагарина. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Арсенал» проиграл «Спортингу» в серии пенальти и вылетел из Лиги Европы.
  2. Ига Свёнтек вышла в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе.
  3. СКА вырвал победу у «Торпедо» в овертайме в первом матче второго раунда Кубка Гагарина.
  4. «Манчестер Юнайтед» минимально обыграл «Бетис» благодаря голу Рашфорда и вышел в 1/4 ЛЕ.
  5. Определились все участники четвертьфинала Лиги конференций.
  6. Определились все участники четвертьфинала Лиги Европы.
  7. Макдэвид — первый игрок в XXI веке, набравший 130 очков в сезоне НХЛ.
  8. Голевые передачи Тарасенко и Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Питтсбург».
  9. Алькарас впервые обыграл Оже-Альяссима и вышел в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе.
  10. «Локомотив» выступил с заявлением по ситуации с дисквалификацией Баринова.
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023