«Арсенал» покинул Лигу Европы, Свёнтек — в полуфинале Индиан-Уэллса. Главное к утру
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Лондонский «Арсенал» в серии послематчевых пенальти уступил «Спортингу» и покинул Лигу Европы, действующая чемпионка Индиан-Уэллса Ига Свёнтек обыграла Сорану Кырстю и вышла в полуфинал турнира в США, СКА вырвал победу у «Торпедо» в овертайме второго раунда Кубка Гагарина. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «Арсенал» проиграл «Спортингу» в серии пенальти и вылетел из Лиги Европы.
- Ига Свёнтек вышла в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе.
- СКА вырвал победу у «Торпедо» в овертайме в первом матче второго раунда Кубка Гагарина.
- «Манчестер Юнайтед» минимально обыграл «Бетис» благодаря голу Рашфорда и вышел в 1/4 ЛЕ.
- Определились все участники четвертьфинала Лиги конференций.
- Определились все участники четвертьфинала Лиги Европы.
- Макдэвид — первый игрок в XXI веке, набравший 130 очков в сезоне НХЛ.
- Голевые передачи Тарасенко и Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Питтсбург».
- Алькарас впервые обыграл Оже-Альяссима и вышел в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе.
- «Локомотив» выступил с заявлением по ситуации с дисквалификацией Баринова.
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