«Как по мне, это пенальти». Каряка прокомментировал судейство в матче «Зенит» — «Динамо»

Бывший полузащитник «Крыльев Советов», «Динамо» и сборной России Андрей Каряка прокомментировал вылет «Зенита» из Кубка России после поражения от бело-голубых в 1/4 финала Пути регионов.

«Вылет «Зенита» – сюрприз. Хотя по игре «Динамо» выглядело очень прилично. Думаю, «Зенит» проиграл по делу. Прогрессируют ли москвичи? Сложно сказать. У них были неудачные матчи, тот же Кубок с «Крыльями». Эпизодами игра есть, порой качественная. Но какой-то системности пока не видно.

«Зениту» точно неприятно вылетать из Кубка. Это трофей. Если посмотреть состав, то у них играли почти все основные. Для них это был важный матч.

Судейские ошибки? Надеюсь, это не тенденция, а разовый эпизод. Я не понял момента с Тюкавиным. Скорее всего, это нарушение. Ладно не увидел судья, но подсказал же VAR. Хотелось бы услышать мнение арбитра по этому эпизоду. Как по мне, это пенальти», – приводит слова Каряки «РБ Спорт».