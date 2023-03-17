Де Пауль: Месси сомневается в том, чтобы остаться в «ПСЖ»? Пусть переходит в «Атлетико»

Аргентинский полузащитник мадридского «Атлетико» Родриго Де Пауль высказался о ситуации с продлением контракта соотечественника Лионеля Месси с французским «ПСЖ», предложив нападающему пополнить состав «матрасников».
«У Месси есть сомнения в том, чтобы продлить контракт с «ПСЖ»? Пусть переходит в «Атлетико», — приводит слова Де Пауля «твиттер» El Larguero.
35-летний Месси выступает за «ПСЖ» второй сезон, его контракт с парижским суперклубом заканчивается в июне 2023 года. Аргентинский нападающий до сих пор не определился с продлением соглашения. По слухам, форвард может вернуться в испанскую «Барселону», за которую выступал долгое время до перехода в «ПСЖ». Также на Месси претендует клуб МЛС «Интер Майами».
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