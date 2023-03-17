«Инопланетянин». Родриго Де Пауль — о Лионеле Месси

Полузащитник мадридского «Атлетико» и сборной Аргентины Родриго Де Пауль высоко оценил способности своего соотечественника нападающего французского «ПСЖ» Лионеля Месси, назвав его инопланетянином.
«Лео Месси — инопланетянин. Когда вы начинаете думать, что проиграли матч, появляется он. Когда вы думаете, что он вас не видит, он отправляет вас один на один с вратарём. Когда вы думаете, что он устал, он включает следующую передачу...» — приводит слова Де Пауля «твиттер» El Larguero.
35-летний Месси в качестве капитана сборной Аргентины помог своей национальной команде завоевать золото чемпионата мира 2022 года в Катаре. Нападающий забил семь голов и сделал три результативные передачи в семи сыгранных матчах.
Не только Месси. Кому Лео уступал звание лучшего игрока года
- 17 марта 2023
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