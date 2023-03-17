«Судья перенервничал». Лихачёв — о неназначенном пенальти в матче «Зенит» — «Динамо»

Главный тренер сборной России по пляжному футболу, воспитанник динамовского футбола Михаил Лихачёв прокомментировал победу московского «Динамо» в матче 1/4 финала Фонбет Кубка России (Пути регионов) с «Зенитом». Основное время встречи закончилось со счётом 1:1, а в серии послематчевых пенальти столичный коллектив оказался сильнее и удачливее — 5:4.

«Быстрый гол однозначно нарушил планы каждой из команд. Если бы «Динамо» не забило этот мяч, то не играло бы так пассивно на протяжении первого тайма. Мяч абсолютно не держался у москвичей, и закономерно, что «Зенит» сравнял счёт ещё до перерыва. Было интересно, как сложится второй тайм, но «Динамо» как-то игру выровняло и в принципе могло рассчитывать на победу в основное время. Но ряд моментов, связанных с судейством и отсутствием удачи у Грулёва, который попал в штангу из выгодной ситуации, привели матч к серии пенальти. Но могу сказать, что второй тайм, на мой взгляд, был лучшим из того, что мы видели в розыгрыше этого Кубка. По напряжению, по драматургии, по борьбе. Но показалось, что обе команды немного физически «подсели». У «Динамо», возможно, сказалось то, что они перед этой игрой ездили в Краснодар, а там не такая простая сейчас логистика. А «Зениту», безусловно, не хватало Малкома, Барриоса и Родригао.

Почему «Динамо» явно отдало инициативу после быстрого гола? Два фактора сложились — повели в счёте, а это преимущество всё равно сидит в подсознании футболистов, и что неплохо бы его сберечь. И второе — у «Зенита» просто так мяч не отнимешь, игроки высококвалифицированные. Но неплохие замены Йокановича освежили игру во втором тайме — Грулёв, Гогнидзе, Лесовой вышли очень неплохо. И в последние минут 10-15 «Динамо» было ближе к победе в основное время, чем «Зенит».

Что скажу по моменту с пенальти? Во-первых, когда момент был в динамике, у Кукуляка была, на мой взгляд, идеальная позиция. Странно, что он его не увидел сам и так уверенно продолжил игру. Ну ладно, допустим, не увидел. Но когда у тебя есть подсказка VAR от опытнейшего Кукуяна, есть возможность всё это посмотреть по монитору, на котором удар Клаудиньо Тюкавину по икроножной мышце явно просматривался… Мне кажется, это достаточно серьёзный повод для назначения пенальти, но, возможно, арбитр перенервничал», — приводит слова Лихачёва «РБ Спорт».