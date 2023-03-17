Мендес: в ответной игре с «КС» в Кубке игроки ЦСКА должны выложиться на полную катушку

Полузащитник московского ЦСКА Виктор Мендес поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Встреча запланирована на начало апреля. Первый матч завершился вничью — 2:2.
«Мы достигли позитивного результата. Правда, перелёт в Самару был немного сложным. Играть одну игру за одной — с таким маленьким интервалом — достаточно утомительно. Теперь нас ждёт ответный матч, который пройдёт дома в Москве. Там игроки ЦСКА должны выложиться на полную катушку и отдать для победы всё, что от нас зависит.
Мне кажется, «Крыльям» было намного легче играть кубковый матч. В матче РПЛ мы забили четыре мяча — у соперника была почва для размышлений. Они могли проанализировать ошибки, устранить огрехи. И как раз этих ошибок больше не допускать», — сказал Мендес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 17 марта 2023
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