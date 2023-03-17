Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Для футболистов это важно». Малафеев — об участии сборной России в азиатском турнире

«Для футболистов это важно». Малафеев — об участии сборной России в азиатском турнире
Комментарии

Бывший вратарь санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев оценил планы по участию российской национальной команды в международном товарищеском турнире под эгидой футбольной ассоциации Центральной Азии в июне этого года. Экс-голкипер выразил уверенность, что матчи с командами из этого региона необходимы.

«Я помню товарищеские матчи с командами из того региона Азии — их результаты показывают, что все умеют играть в футбол. Понятно, что у сборной России есть преимущество в классе, но, по моему мнению, нужно играть. И играть, чтобы это был турнир, а не товарищеские матчи, чтобы был какой-то смысл, интерес. Для футболистов это важно.

Товарищеские матчи игроками воспринимаются по-другому, а любой турнир — это возможность показать и проявить себя как на уровне России, так и заявить о себе на будущее», — приводит слова Малафеева ТАСС.

Сборную России ждут на международном турнире! Есть маленький шаг в сторону Азии Сборную России ждут на международном турнире! Есть маленький шаг в сторону Азии
Сборная России однажды уже играла в товарищеском турнире. И даже выиграла его! Сборная России однажды уже играла в товарищеском турнире. И даже выиграла его!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023