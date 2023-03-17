«Для футболистов это важно». Малафеев — об участии сборной России в азиатском турнире

Бывший вратарь санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев оценил планы по участию российской национальной команды в международном товарищеском турнире под эгидой футбольной ассоциации Центральной Азии в июне этого года. Экс-голкипер выразил уверенность, что матчи с командами из этого региона необходимы.
«Я помню товарищеские матчи с командами из того региона Азии — их результаты показывают, что все умеют играть в футбол. Понятно, что у сборной России есть преимущество в классе, но, по моему мнению, нужно играть. И играть, чтобы это был турнир, а не товарищеские матчи, чтобы был какой-то смысл, интерес. Для футболистов это важно.
Товарищеские матчи игроками воспринимаются по-другому, а любой турнир — это возможность показать и проявить себя как на уровне России, так и заявить о себе на будущее», — приводит слова Малафеева ТАСС.
- 17 марта 2023
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