«Я не слежу за социальными сетями». Дешам — об отсутствии Бензема в составе Франции

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам объяснил отсутствие в заявке национальной команды на предстоящие матчи квалификации чемпионата Европы 2024 года нападающего мадридского «Реала» Карима Бензема, отметив, что не следит за социальными сетями.
«Бензема? Я не слежу за социальными сетями. Недавно мне пришлось высказаться, рассказать, что произошло. Для меня эта тема закрыта. Мы пережили это… Больше вы от меня не услышите ни слова об этой ситуации. Я ответил на вопрос. Я уже сказал, что произошло, теперь это в прошлом», — приводит слова Дешама RMC Sport.
Напомним, ранее Дешам заявил, что Бензема сам принял решение покинуть расположение сборной Франции перед стартом чемпионата мира 2022 года. Футболист в своих социальных сетях отреагировал на слова тренера выражением «Какая наглость» и эмодзи клоуна.
Дидье Дешам – самый сильный тренер ЧМ-2022
- 17 марта 2023
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