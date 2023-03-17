Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал «Локомотив» и «Факел» за неподобающее поведение команды по итогам матчей 19-го тура Российской Премьер-Лиги.
«В соответствии со статьёй 98 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 18 приложения №1 дисциплинарного регламента РФС за неподобающее поведение команды (удаление двух игроков в составе одной команды) в матче 19-го тура МИР Российской Премьер-Лиги между командами РФК «Ахмат» – ФК «Локомотив», состоявшемся 11 марта 2023 года – оштрафовать ФК «Локомотив» г. Москва на 100 000 рублей.
В соответствии со статьёй 98 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 18 приложения №1 дисциплинарного регламента РФС за неподобающее поведение команды (предупреждение шести игроков в составе одной команды) в матче 19-го тура МИР Российской Премьер-Лиги между командами ФК «Спартак-Москва» – ФК «Факел», состоявшемся 11 марта 2023 года – оштрафовать ФК «Факел» г. Воронеж на 100 000 рублей», — приводится текст решений КДК на официальном сайте РФС.
- 17 марта 2023
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