В Госдуме сообщили о разработке мер мотивации болельщиков для посещения стадионов

Председатель комитета Государственной Думы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв рассказал, что РФС, Минспорта и Минцифры разрабатывают меры мотивации, чтобы увеличить посещаемость матчей Российской Премьер-Лиги.
«Знаю, что и РФС, и Минспорта, и Минцифры сейчас разрабатывают меры мотивации, чтобы вернуть на стадионы болельщиков. Это всевозможные подарки и программы лояльности. В ближайшее время министерства выйдут с инициативой, и вместе с РФС и клубами будет представлена мера, которая поможет вернуть болельщиков на стадионы, как нам кажется.
Думаю, винить во всём Fan ID нельзя. Тут совокупность событий, которые есть в нашей жизни: не самая лучшая погода, не самое лучшее настроение людей, не самая лучшая экономическая ситуация в мире. СВО, которая проходит — думаю, что людям не до футбола. Ну, и кому-то не нравится Fan ID», — приводит слова Свищёва «РИА Новости Спорт».
Напомним, во второй части сезона-2022/2023 для посещения всех матчей РПЛ требуется персонифицированная карта болельщика.
- 17 марта 2023
-
12:29
-
12:20
-
12:19
-
12:08
-
12:02
-
12:00
-
11:57
-
11:48
-
11:41
-
11:41
-
11:39
-
11:32
-
11:27
-
11:26
-
11:19
-
11:12
-
10:49
-
10:46
-
10:30
-
10:19
-
10:11
-
10:00
-
10:00
-
10:00
-
09:40
-
09:38
-
09:30
-
09:30
-
09:27
-
09:19
-
09:08
-
09:00
-
08:47
-
08:42
-
08:30