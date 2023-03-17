В Госдуме сообщили о разработке мер мотивации болельщиков для посещения стадионов

Председатель комитета Государственной Думы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв рассказал, что РФС, Минспорта и Минцифры разрабатывают меры мотивации, чтобы увеличить посещаемость матчей Российской Премьер-Лиги.

«Знаю, что и РФС, и Минспорта, и Минцифры сейчас разрабатывают меры мотивации, чтобы вернуть на стадионы болельщиков. Это всевозможные подарки и программы лояльности. В ближайшее время министерства выйдут с инициативой, и вместе с РФС и клубами будет представлена мера, которая поможет вернуть болельщиков на стадионы, как нам кажется.

Думаю, винить во всём Fan ID нельзя. Тут совокупность событий, которые есть в нашей жизни: не самая лучшая погода, не самое лучшее настроение людей, не самая лучшая экономическая ситуация в мире. СВО, которая проходит — думаю, что людям не до футбола. Ну, и кому-то не нравится Fan ID», — приводит слова Свищёва «РИА Новости Спорт».

Напомним, во второй части сезона-2022/2023 для посещения всех матчей РПЛ требуется персонифицированная карта болельщика.