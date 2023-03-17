В «Спартаке» прокомментировали новость о встрече с руководством судейского корпуса

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал новость о встрече тренерского штаба красно-белых с руководителями судейского корпуса.

«Мы находимся в контакте с представителями судейского корпуса. Диалог есть. По поводу деталей этого диалога — пусть они останутся нашим внутренним делом. Результат здесь важнее процесса», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Ранее в СМИ появилась информация, что в Москве состоялась закрытая встреча тренерского штаба «Спартака» с руководством российского судейского корпуса. Со стороны «Спартака» в ней принимали участие главный тренер Гильермо Абаскаль и его помощники, а со стороны судейского корпуса — Павел Каманцев и Виталий Мешков. На встрече обсуждались разные трактовки эпизодов и частые ошибки арбитров в матчах со «Спартаком». При этом временами разговор имел достаточно жёсткий характер.