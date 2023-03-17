Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Анзор Кавазашвили рассказал, чем должны заниматься судьи РПЛ во время отстранения

Анзор Кавазашвили рассказал, чем должны заниматься судьи РПЛ во время отстранения
Комментарии

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили предложил назначать арбитров, отстранённых от РПЛ, на матчи низших дивизионов чемпионата России. По мнению футбольного ветерана, сейчас в российском судейском корпусе царит «неразбериха».

«Раньше было шесть судей, а толка не было. Затем появилось новшество — VAR. Изначально его вводили, чтобы не подставлять главного арбитра. Сейчас же работа VAR усложнилась — дали возможность останавливать матч после нарушения и указывать главному судье на его ошибку.

Идёт самая настоящая неразбериха в судейском корпусе. Надо отменять не VAR, а повышать квалификацию судей и самих видеоассистентов. Для этого очень серьёзно должен работать и РФС, и департамент, который отвечает за судейство. Главное — качество судей. А руководство РФС до сих пор не может понять, что надо применять кардинальные меры в отношении арбитров.

Знаете, как живёт обычный клуб? Он с трудом находит финансирование, налаживает контакты с болельщиками и встречается с общественностью. А ещё покупает форму, кормит спортсменов, тратит огромные деньги на премиальную систему, перелёты и размещение игроков. И вот команда приезжает на игру, а судья принимает такие решения на поле — и все старания впустую. Поэтому надо делать изменения в корне проблемы. А корень этой проблемы — департамент судейства и инспектирования при РФС. Именно там надо менять, поправлять и исправлять.

Ещё надо наказывать главных арбитров, ведь судьи со знаком ФИФА на груди ничего не теряют. Например, арбитр плохо отсудил матч «Спартак» — «Урал». Что можно сделать — отстранить на два месяца. И чтобы он не потерял квалификацию за это время, ставить подряд на игры первого или второго дивизионов — там и меньше платят за судейство», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.

Новость по теме
«Хватит жевать сопли и быть терпилами!» Салихова призвала бунтовать против судейства
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023