Анзор Кавазашвили рассказал, чем должны заниматься судьи РПЛ во время отстранения

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили предложил назначать арбитров, отстранённых от РПЛ, на матчи низших дивизионов чемпионата России. По мнению футбольного ветерана, сейчас в российском судейском корпусе царит «неразбериха».

«Раньше было шесть судей, а толка не было. Затем появилось новшество — VAR. Изначально его вводили, чтобы не подставлять главного арбитра. Сейчас же работа VAR усложнилась — дали возможность останавливать матч после нарушения и указывать главному судье на его ошибку.

Идёт самая настоящая неразбериха в судейском корпусе. Надо отменять не VAR, а повышать квалификацию судей и самих видеоассистентов. Для этого очень серьёзно должен работать и РФС, и департамент, который отвечает за судейство. Главное — качество судей. А руководство РФС до сих пор не может понять, что надо применять кардинальные меры в отношении арбитров.

Знаете, как живёт обычный клуб? Он с трудом находит финансирование, налаживает контакты с болельщиками и встречается с общественностью. А ещё покупает форму, кормит спортсменов, тратит огромные деньги на премиальную систему, перелёты и размещение игроков. И вот команда приезжает на игру, а судья принимает такие решения на поле — и все старания впустую. Поэтому надо делать изменения в корне проблемы. А корень этой проблемы — департамент судейства и инспектирования при РФС. Именно там надо менять, поправлять и исправлять.

Ещё надо наказывать главных арбитров, ведь судьи со знаком ФИФА на груди ничего не теряют. Например, арбитр плохо отсудил матч «Спартак» — «Урал». Что можно сделать — отстранить на два месяца. И чтобы он не потерял квалификацию за это время, ставить подряд на игры первого или второго дивизионов — там и меньше платят за судейство», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.