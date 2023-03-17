КДК дисквалифицировал тренера «Уфы» Халимбекова на два матча за оскорбительное поведение
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Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал главного тренера «Уфы» Арслана Халимбекова на два матча Мелбет Первой лиги за оскорбительное поведение. В концовке матча 22-го тура Первой лиги с астраханским «Волгарём» (0:1) Халимбеков получил красную карточку и был удалён.
«В соответствии с частью 1 статьи 95 дисциплинарного регламента РФС за оскорбительное поведение – дисквалифицировать главного тренера ФК «Уфа» г. Уфа Арслана Халимбекова на два матча Первой лиги», — приводится текст решения КДК на официальном сайте РФС.
В ближайших матчах Первой лиги «Уфа» встретится с ярославским «Шинником» и тульским «Арсеналом». Матчи пройдут 19 и 26 марта соответственно.
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