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Владимир Гранат: есть ощущение, что российские судьи регрессируют

Владимир Гранат: есть ощущение, что российские судьи регрессируют
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Бывший защитник сборной России и московского «Динамо» Владимир Гранат оценил уровень судейства и российских арбитров, работающих на матчах чемпионата и Кубка России, заявив, что ему кажется, что судьи регрессируют.

«Есть ощущение, что российские судьи регрессируют. Здесь непонятно: либо судьям мешает VAR, либо наоборот. Не хочется говорить о плохом. Хочется, чтобы ситуация с судейством исправилась поскорее. Так будет лучше и для журналистов, и для болельщиков, и для футболистов, и для самих судей», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После нескольких последних матчей в Кубке России и Российской Премьер-Лиге работа некоторых главных судей подвергалась большой критике. Арбитры отстранялись от дальнейшей работы.

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