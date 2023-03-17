Агент Миранчука: Алексей будет горд и счастлив прибыть в расположение сборной России

Вадим Шпинёв, агент футболиста итальянского «Торино» Алексея Миранчука, прокомментировал вызов полузащитника в сборную России на мартовский тренировочный сбор.

«Конечно, Алексей рад. Вызов в сборную — это радостное событие. Будет счастлив и горд прибыть в расположение национальной команды», — сказал Вадим Шпинёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, тренировочный сбор национальной команды России начнётся в воскресенье, 19 марта, в Новогорске. Ранее сообщалось, что сборная России на мартовском сборе проведёт два товарищеских матча. 23 марта подопечные Валерия Карпина встретятся с командой Ирана в Тегеране. 26 марта сборная России сыграет с командой Ирака в Санкт‑Петербурге.