Агент Миранчука: Алексей будет горд и счастлив прибыть в расположение сборной России
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Вадим Шпинёв, агент футболиста итальянского «Торино» Алексея Миранчука, прокомментировал вызов полузащитника в сборную России на мартовский тренировочный сбор.
«Конечно, Алексей рад. Вызов в сборную — это радостное событие. Будет счастлив и горд прибыть в расположение национальной команды», — сказал Вадим Шпинёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, тренировочный сбор национальной команды России начнётся в воскресенье, 19 марта, в Новогорске. Ранее сообщалось, что сборная России на мартовском сборе проведёт два товарищеских матча. 23 марта подопечные Валерия Карпина встретятся с командой Ирана в Тегеране. 26 марта сборная России сыграет с командой Ирака в Санкт‑Петербурге.
Новость по темеСборная России объявила итоговый состав на мартовский сбор
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