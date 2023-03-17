Ван Дейк: «Ливерпуль» должен подписывать новых футболистов, если хочет оставаться в топе

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк заявил, что команде необходимо приобрести ряд новых футболистов, чтобы продолжать оставаться на высочайшем уровне, на котором клуб находился последние несколько лет. Также нидерландец отметил, что уходящим игрокам нужно вовремя приобретать качественные замены.

«Мы должны подписывать новых футболистов, если хотим оставаться на том же уровне, что и последние пять лет. Очевидно, что некоторые игроки собираются уйти. Если мы хотим быть на топовом уровне, то нам нужны качественные замены», — приводит слова ван Дейка The Athletic.

В текущем сезоне английской Премьер-лиги «Ливерпуль» занимает шестую строчку в турнирной таблице с 42 набранными очками после 26 сыгранных матчей.

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